民進黨台北市第3選區（北松山、中山）立委補選候選人吳怡農今晚在中山區松澤宮舉行「廟口開講」，副總統賴清德首次同台助陣，賴表示，吳在香港上班，深深知道中國威脅、一國兩制不可行，深刻感受到國家興亡匹夫有責，呼籲應該支持愛國志士，受國際肯定的吳怡農進入國會。

賴清德致詞時表示，吳怡農值得栽培，因為吳是愛國志士，也得到國際肯定，在香港上班，深深知道中國威脅、一國兩制不可行，深刻感受到國家興亡匹夫有責。

賴清德表示，吳怡農在2013年毅然決然離開金融界、放棄美國籍，2014到2015年甚至加入中華民國陸軍特戰部隊，2017到2019先後到行政院、國安會歷練國家安全事務，2020年5月成立壯闊台灣基金會，教導所有民眾一但遇到天然災害或各項重大事故時，可以學會保護自己、幫助別人、緊急救護等各種用途，幫助民眾了解國土守衛的專業知識。

賴清德說，吳怡農甚至獲得時代雜誌2022年次世代百大仁物領袖人才獎項，剛剛吳客氣稱呼他們是前輩，「但我們很汗顏」，他們沒有得到過時代雜誌的獎，他特別跟大家拜託，國家要持續進步，一定是一棒接一棒、一代傳一帶，若時代雜誌遴選國際次世代百大仁物優秀人才，那我們猶豫什麼？一定要支持他進入國會。

賴清德指出，非常肯定吳怡農的主張，台灣面對中國威脅應該推動全民國防、進行兵役改革，也應該對國防投資產生威懾力量，確保台灣安全、維護印太和平穩定。

賴清德表示，蔡英文總統最近才宣布，基於國安理念跟吳怡農種種主張一樣，吳怡農的主張也好、蔡總統政策也好，每一項都切合台灣當前需要，敬請父老鄉親，不管基於栽配人才、為國舉才，基於台灣未來需要，都應該支持愛國志士，受國際肯定的吳怡農進入國會。