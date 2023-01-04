42歲藝人韓瑜擁有深邃五官和精湛演技，先前在《金家好媳婦》、《天之驕女》等戲劇均能看見她的身影，不過去年11月主演的偶像劇《仙女姐姐來我家》殺青後，就一直處於休息狀態，僅偶爾透過社群更新近況，直到今(4日)韓瑜總算曬出近拍照，感受到歲月流逝的她，感嘆長出許多白頭髮，就算開濾鏡效果也不大，直嘆：「變老了！」

韓瑜4日在臉書上傳自拍美照，並稱一直想染頭髮，「就是那種整頭漂，弄個灰之類的顏色，因為黑髮太久，叛逆之心崛起，再加上白髮瘋長」，卻因為種種原因，只好暫時放棄，目前她僅將頭髮燙捲，自嘲修個裝年輕的瀏海過年，並不忘向粉絲們報平安：「人在冬眠中，請勿報失蹤人口」。

隨後韓瑜在留言區曬出濾鏡加持過的照片，可見照片中，她戴上粉紅兔子耳朵，周圍還有愛心跟兔子圖案，充滿著少女心的氛圍，韓瑜笑說：「看～有濾鏡一秒可以變成少女，但要悠著點(意指別太認真看)，不然會一眼看出落差太大」，不過即使她本人這樣說，在粉絲心中依舊永遠是女神。

韓瑜PO出濾鏡照，被粉絲誇讚原本就長得很美。(圖/韓瑜 FB)

照片曝光後，粉絲們紛紛留言誇獎：「果然是少女，但原模樣就很好看了」、「女神這瀏海真的美到犯規」、「從幼稚園喜歡妳到現在要30還是喜歡」、「妳也會長白髮？」看完大家鼓勵，韓瑜感動回覆：「感謝濾鏡加持！變老了，當然會長白髮，我都好多歲了」，並感嘆即使不再美麗，但她認為「能看就好了！」態度相當積極、正面。