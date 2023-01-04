主持人蘿拉（本名：李佳玲）擁有精緻臉蛋和傲人身材，她大學時當模特兒被發掘，後來和沈玉琳一同主持節目，近年開設個人Youtube頻道，斜槓身份很多，生活多采多姿。近日她上傳新片，化身最火辣女雞農，好身材讓網友看傻。

蘿拉今（4日）在YouTube頻道上傳新片，她到養雞場擔任一日雞農，外型亮麗的她穿著依舊性感，短版低胸上衣露出若隱若現的事業線，超短熱褲洩修長美腿，不過一到現場就被建議要戴上常見的農戶帽子，手上也要套袖套，工作過程要將米和米糠混合在一起給雞吃，且混合過程不能使用工具，只能用手，當地雞農解釋雞如果單吃米，營養不均衡而且容易瘦，米糠會油一點，營養也比較豐富；喂雞過程中蘿拉還慘遭公雞攻擊，立刻尖叫「牠啄我的手」。

蘿拉撿蛋時意外炸出深邃事業線。（圖／蘿拉是我LA YouTube）

雞農教蘿拉如何用一根鐵鉤把雞抓起來，幾次嘗試下來蘿拉終於掌握抓雞訣竅，不過仍然非常害怕，公雞只要反抗她就會立刻丟下逃走，讓旁人笑翻。撿雞蛋時雞農解釋土雞蛋會比較小顆，直接用手撿起來就可以，如果碰到母雞在孵蛋，也可以直接從母雞身下拿走，但蘿拉嘗試幾次都沒有成功將母雞趕走，最後總算趁母雞不注意偷走一顆蛋，彎腰偷蛋時傲人上圍呼之欲出，雖然在養雞場內，火辣身材仍然讓網友看傻。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／蘿拉是我LA YouTube）

許多網友紛紛留言：「這集最有趣的就是看蘿拉一直尖叫」、「撿蛋PART笑死，越慘越好笑欸」、「這集爆笑」、「說真的女孩子肯彎下腰不多，佩服厲害，加油」。