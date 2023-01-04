英國最大監獄「伯溫監獄」（HMP Berwyn）傳出3名女獄警與囚犯日久生情，發展禁忌愛戀的故事，離譜的是，他們大膽在牢房啪啪啪，女方更不惜一切幫忙偷渡違禁品，最後3人都免不了被判刑的下場。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)及《鏡報》(The Mirror)報導，伯溫監獄內收容近2,000名男性受刑人，27歲的女獄警嘉文（Jennifer Gavan）從2020年4月開始，與25歲的囚犯曖昧，並發展不正當關係。被控接受150英鎊賄賂，為對象偷渡一支手機進監獄，閒暇時間與他偷壞壞。檢察官在手機內發現許多她的裸照，還有兩人親密舉動的鐵證，平常還會趁著男方執行清潔工作時與他獨處。嘉文在法庭上聽到自己需要入監服刑8個月，當場崩潰大哭，律師指出，「她剛從一段很長的關係走出來，這顯然是她人生中最低谷時刻」。

另一名叫做古恩（Ayshea Gunn）的獄警擁有犯罪心理學專業，在2019年與公認「危險份子」的囚犯發展關係，多次激情電愛外，古恩更將內褲塞在自己胸罩裡面，帶進去給男方，而手機也被挖出許多兩人在牢裡你儂我儂的親密照片，最後被判1年有期徒刑。

最後是26歲的華森（Emily Watson），因為與囚犯3度獨處在牢房激戰，其中兩次都是她主動出擊，單方面對男方做出性行為，另一次則是確實完成性交。最後因為待太久引起上層懷疑，這段桃色醜聞才東窗事發，遭判處1年刑期。