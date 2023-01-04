藝人曾子益去年12月底才飛香港與老婆完成延宕兩年的婚禮，婚禮一結束馬上向民視8點檔《市井豪門》劇組報到，幸福人夫竟秒變渣男，背著青梅竹馬的另一半蘇晏霈，出軌和生意合夥人顏曉筠親密熱吻。

曾子益劇中出軌愛上顏曉筠。（民視提供）

曾子益說，第一次演渣男，對他來說雖然幾秒鐘就親過去了，但其實非常難熬，尤其戲外才請假飛回香港補辦浪漫婚禮，一回台灣就要親顏曉筠，但這也是身為演員的考驗，心境轉換要非常快速。

曾子益上月底才在香港補辦婚禮。（民視提供）

曾子益表示，老婆是他的忠實觀眾，之前在香港時，她都會鎖定8點檔在YouTube的首播，他知道老婆看到他在螢幕上親別人一定很不好受，所以有跟她說「在劇中親別人幾次，等到見面的時候就要加倍親回來」，但最重要的是拍吻戲之前一定會跟老婆報備，「這是基本的尊重」。

曾子益上月底才在香港補辦婚禮。（民視提供）

拍攝吻戲當天低溫來到6度，兩人在戶外直發抖，當聽到這場吻戲是顏曉筠的螢幕初吻，曾子益就想聽她的想法，必須慎重一點。由於天氣太冷，要吻下去前一刻，曾子益的鼻涕忍不住流下來，幸好導演緊急喊卡，他趕緊把鼻涕處理好，化解即將發生的悲劇，不然她的螢幕初吻竟然碰到對方的鼻涕，應該會有很大的陰影。

為了獻出螢幕初吻，顏曉筠特別找廁所要在「開吻前」刷牙，沒想到一到廁所就看到曾子益也在刷牙，讓她當場笑了出來。她表示很感謝自己過往的感情經歷，都成為她這一次演出的養分，沒想到會有一天把這些經驗運用在表演當中，但更感謝曾子益，還分享當初他拍螢幕初吻的經驗，讓她安心不少，也謝謝導演指導，也有呈現出賞心悅目的樣子。