政府去年稅收超徵4500億，總統蔡英文原在元旦談話強調，中央可運用的是3800億的稅收，先是拿出2000億分別補助勞保和健保的基金的財務缺口，更直言「剩下來的1800億，還是要審時度勢以備時之需」，結果行政院長蘇貞昌卻表示，會將這可動用的1800億元規劃用發現金的方式與全民共享，蔡英文也隨後表態將用發現金的方式，作為全民共享的方案。對此，國民黨北市議員游淑慧今（4）日就表示「這筆超徵根本是假的」，引發討論。

游淑慧今日在網路節目《新聞大白話》中表示，她在公家機關待這麼久，「這筆超徵根本是假的，根本沒有所謂的超徵」，游淑慧強調，「是因為預算亂編，KPI編得太低了，為了好達成，編的很低，結果超過了就說超徵，營造出台灣景氣很好的假象，結果根本在今年的總預算支出、支入已經短絀一千多億了，年底卻變超徵4千多億，那這個編預算的水準有多差？」

游淑慧更接著說，「再來是立法委員怠惰，在審預算時發現連續幾年KPI訂得過低時，就應該去調高標準，讓他沒有這麼簡單的達成，導致超徵一堆稅，而超徵的這一筆税，行政院怎麼花，就不用經過立法院審了，變成好像自己來做人情灑紅包」，而在超徵的4500億中的2700億要補勞健保、電價的缺口，「那如果沒有超徵4500億的話，哪裡找出2700億來補這些缺口？」這讓游淑慧更痛批「所以超徵稅根本就是假議題」。

游淑慧最後更認為，「年年超徵是民進黨故意的，為什麼這麼做？就是要給自己多一筆不受立法院監督的私房錢，讓他們可以去大撒幣」。