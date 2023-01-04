經濟部4日下午舉行亞灣5G AIoT創新園區第三次指導會，由經濟部政務次長陳正祺與高雄市副市長羅達生共同主持。截至去年底，亞灣5G AIoT創新園區已吸引國內外企業近154億元投資，創造超過327億元產值，其中不但促成仁寶、緯創、友達、華碩雲等18家重要廠商落地高雄，更吸引3家國際級加速器及95家新創企業進駐，落實亞灣5G AIoT創業生態系。

此外，在工研院、金屬中心等法人機構合力下，運用5G AIoT技術協助中油、中鋼、台塑、世豐螺絲、久陽精密等在地標竿企業進行5G數位轉型，驅動產業創新升級與人才南向，打造南臺灣成為下世代科技應用之領航角色。

陳正祺表示，首先是推動5G AIoT生態系落地高雄，在36個特色場域進行創新應用實證，第二是鏈結新創，進駐的新創團隊比110年成長了2倍以上，顯示5G AIoT創新園區已成為新創團隊創業的理想基地。第三是高軟二期園區開發，由經濟部出資的第一棟大樓已經動土，預計於115年1月完工後，可提供約一萬坪的辦公空間供企業進駐。亞灣有著獨特的交通與產業環境，未來經濟部將持續與各部會緊密合作，共同攜手國內外重要企業，推動亞灣創新園區的發展，同時帶動南部產業轉型升級。

產業群聚的部分，在經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫的支持下已有顯著的進展，該計畫積極鼓勵國內外大廠前進亞灣設立研發中心，目前已有友達、仁寶、台灣醫學影像、亞旭、HTC、華碩雲等6家國內外知名企業研發中心陸續進駐，將可大幅提升在地研發動能。

在新創鏈結的部分，今年不但招募95家新創團隊以及比翼、扶田資本、曙光網路等3家國際級加速器廠商進駐，更透過「2022綠色科技新創獎勵競賽」邀請友達、台積電、日月光、凌羣、台電、錸德、亞旭、研華、台達電子、中油等大廠出題，新創解題，創造以大帶小合作契機，助新創快速成長。

在場域應用部分，積極推動5G AIoT技術導入包括中油、中鋼、台塑、世豐螺絲、久陽精密等12家企業廠區；高雄流行音樂中心、高雄展覽館、高雄電競館等6大主題場館；高雄港區、衛武營、駁二等11處地標；以及高雄榮總、高醫、長庚等7家醫療院所，總共36個高雄特色場域，進行創新應用實證，如在2022「六都電競爭霸賽」中亮相的5G XR製播車、衛武營的科技祈福許願樹、高雄港邊最萌「史努比渡輪」上的「AI 智慧窗屏導覽系統」等亮眼成果，不但加速5G AIoT產業生態系發展，也促進南臺灣科技人才育成、產業轉型升級與價值躍昇。