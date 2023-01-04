政府去年超徵4500億稅收，是否還稅於民近日熱議，在總統蔡英文元旦談話引發基層反彈，今(4日)終大轉彎由行政院長蘇貞昌宣布普發6000元。民進黨立委高嘉瑜今(4日)在《新聞大白話》節目強調，今年的超徵部分，百分之1的人繳了百分之75的營所稅，百分之10的人繳了百分之80的綜所稅，這是非常嚴重的貧富差距狀況。如果能改革長期以來不合理的稅，如汽機車的貨物稅、高關稅、娛樂稅等問題，會比普發現金來得實際。

「民意代表當然有感受到，底層民眾確實是非常辛苦。」高嘉瑜表示，自己早上去湖光市場發春聯，發到2點多還在湖光市場，沿路上很多民眾有很多心聲。當然說要發現金，多數民眾都是贊成的，有錢收誰會反對？但是重點就是說，這個錢到底是怎麼來的？

高嘉瑜指出，其實就是行政失靈的狀況，長達7年的超徵，其中只有1年是負的，其他連續6年都是超徵的狀況，為什麼預算會如此保守低估？這就是一種行政失靈。第二個就是貧富差距擴大，大家如果仔細去看，今年的超徵在營所稅裡面，百分之1的人繳了百分之75的稅，百分之10的人繳了百分之80的綜所稅，這是非常嚴重的狀況。確實一般民眾大部分薪資沒有達到中位數，他們大部分都沒有辦法繳到這麼多的稅。

「可是政府超收這麼多稅，看起來荷包滿滿，那個相對剝奪感，當然民眾會想說為什麼我們過得這麼辛苦？」高嘉瑜強調，你(政府)把錢都拿去補貼中油、台電等等，所謂電價凍漲，可是消費用電大戶是誰？是工業用電，這些企業才是用電的主力。民生用電應該要做劃分，協助中低收入戶去做制度改善，可是普發現金6000元，對中低收入戶根本是杯水車薪。一般民眾還有學貸等各種貸款，政府不斷去做追繳，甚至還有強制執行的狀況。

高嘉瑜說，對現在的民眾來講，普發現金只是曇花一現，他們還是要面對高物價、通膨、高房價等等這些問題。所以(政府)今天也特別提出來，針對貧富差距的部分如何處理。還有長期以來不合理的稅制，包括汽機車的貨物稅、高關稅、娛樂稅等等這些問題，其實算一算加起來，這些才不到300億的稅損，如果也能夠把這些不合理的稅制做改革，會比普發現金更來得實際，而且對人民來講更符合期待。