健康自煮已成為顯學，在家端出一桌豐盛料理，同時也學會如何挑選一只好鍋，讓做菜功力大增。去年末雙11就有不少煮婦煮夫瘋搶鍋，一開賣趕緊手刀下訂帶回家，而「德國雙人」特賣又來了，一年一度的「超級品牌日」在1月5日準時開搶，品牌釋出各款鍋具以及限定組合的超值特惠價，是愛下廚人士心目中的料理神器。

法國STAUB日暮粉鑄鐵鍋雙鍋組受到熱烈矚目。（業者提供）

深受歡迎的法國STAUB琺瑯鑄鐵鍋（經典圓鍋24cm+飯鍋16cm），一鍋可以煮飯、炒菜、燉菜、蒸魚、火鍋，無論哪種料理樣樣都行，並且最大程度保有食材的水分跟美味，除了是內外層琺瑯、優良鑄鐵材質，均勻傳熱鎖住鮮美，另一大秘密就藏在鍋蓋特殊設計，獨特迴力釘點讓水蒸氣滴入食材內，鍋內水氣與香氣不停循環，封存住美味，祭出組合限定價9999元，還是2023年新品，也是STAUB粉嫩系色調裡很受矚目的顏色款式，24公分經典鍋款適合煎煮燉煨，16公分飯鍋除了煮飯，也適合燉煮小份量的湯品料理，開賣當天加碼贈送市價3800元的馬卡龍碗六入組。

ZWILLING 德國雙人 蝦粉色Now S七件式刀座組。（業者提供）

此外，德國雙人顏值超高的蝦粉色Now S七件式刀座組，來自於291年製刀工藝的Now S系列，多達八道工序、獨家冰鍛工藝的銀色刀面，具備鋒利與韌性，刀身較寬，肉品、魚類、蔬果都好好切，針對切、片、削、滾不同刀法，新人老手都適用之外，手柄重量輕又有特殊防滑設計，久握不累，六件組一應俱全，從剪刀到剁刀，各種廚藝環節省時輕巧，不費吹灰之力，搭配萬用磨刀棒，讓刀子歷久彌新，好刀永流傳。原價1萬888元，超品日活動價5999元，再贈送STAUB馬卡龍6色陶瓷碗12cm（市價3800元）。

FRESH & SAVE智能真空保鮮盒利用真空概念保存、延長食材鮮度，是廚房小神器。（業者提供）

另外，「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，也是許多人的必搶重點。對料理新手來說，使用起來最友善，煎煮炒炸都好搞定，只要中小火就能駕馭所有食材，鍋子不易焦黑，鍋身輕巧不重，煮菜效率好，又能做到少油的健康訴求，事後清潔工作也很方便。小紅鍋適用於包括瓦斯爐、電磁爐在內等多種爐具，在外租屋的人也能輕鬆開伙。超級品牌日推出附玻璃蓋、小矽膠鏟，又送Ballarini 不鏽鋼鍋（市價4580元），28cm深平底鍋組合不到3000元，30cm深炒鍋組合現省3200元。

食材新鮮，煮出來的料理更美味，但要如何保鮮延長最佳賞味期限，考驗鎖鮮功力。一般常見作法是裹上保鮮膜或塑膠袋分裝，再放入冰箱，但不同食材的存放方式不一樣，用錯方法可能導致食物變質、口感不佳、營養流失等問題。「FRESH & SAVE智能真空保鮮盒」，無論是肉類海鮮、蔬菜水果或乾貨雜糧，只要放進專用保鮮袋或保鮮盒，利用真空抽氣棒，就能延緩食物氧化速度，再拿出來時依舊鮮味可口。現在超級品牌日再推7+15件式組合，原價7570元，活動價3999元，值得列入搶購清單。

超級品牌日推薦 四樣小家電

超級品牌日推薦德國雙人ENFINIGY鈦銀系列四樣小家電，包括即熱調溫飲水機、破壁調理機、不鏽鋼雙層防燙快煮壺與烤麵包機。（業者提供）

超級品牌日更推薦德國雙人ENFINIGY鈦銀系列四樣小家電，受到現代人歡迎的即熱調溫飲水機，擁有一鍵完成喝水大小事，五檔定製水溫，七檔可選水溫，隨心所欲喝好水，同時3秒出水，9秒沸騰，喝熱水有效率又節能，不會千滾水，原價1萬800元，活動價8888元，還有好禮三選一。

同時，ZWILLING ENFINIGY鈦銀系列破壁調理機，採用高轉速電機原理，對食材進行高速切割粉碎，可瞬間擊破蔬果細胞壁，將細胞中維生素、礦物質、植化素，蛋白質及水分充分釋放，口感更細膩，具有5檔定製模式、加上12檔可選檔位，果汁、冰沙、醬料、清潔等多功能模式，食品級Tritan攪拌杯（嬰兒奶瓶級材料，無BPA安全健康），更具有獨家Smart Corner滑翔式內循環擾流杯底，增強攪拌效果，再加上安全鎖扣攪拌杯蓋設計，蓋好才運作，更安心啟動。操作過程中遇1000W過載過熱，機器將自動開啟保護馬達模式，安全設計延長使用壽命。原價1萬8000元，超級品牌日活動價1萬2888元，再送不鏽鋼湯鍋24cm。

另外，兼具美觀與實用電熱水壺，全不鏽鋼設計，雙層防燙、智慧房乾燒，喝水聰明又安心，原價5500元，活動價3999元，烤麵包機具有加寬雙槽、解凍烘烤再加熱全面多功能設計，具備7檔烘烤，彈指間輕鬆完成麵包加熱，早餐從容好心情，原價6800元，活動價4999元，還有贈送廚房新手三件組（市價2480元）。

超級品牌日累積消費滿額超級優惠回饋，分別是：STAUB（鑄鐵鍋類商品），滿4000元送STAUB隔熱帽2入組、Ballarini 不沾鍋，買鍋滿2000元送STAUB矽膠鏟，雙人旗下商品（含家電），滿5000元登記送德國雙人筷子6入組，滿8000元登記送餐刀4件組，滿1萬2000元登記送德國雙人德製Professional S兩件式刀具組，以及滿1萬元可以登記抽德國雙人來回機票（一名2張），過年的除舊佈新還有機會飛德國，不要錯過。