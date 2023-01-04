每到傍晚，總能在大街小巷看見垃圾車和資源回收車為民眾服務，日前一名網友分享照片，桃園一輛資源回收車上載了皮卡丘、多啦A夢、巧虎等大量娃娃，就連保險杆、後照鏡上都有娃娃「搶搭順風車」，逗趣的模樣吸引上萬網友關注。就有人表示，會造成這樣的奇觀，主要是清潔人員收到民眾丟棄的娃娃捨不得浪費，特地留下來做為車體裝飾，也賦予娃娃新的價值。

網友發現桃園一輛資源回收車上載著大量的娃娃，就連車頂、後照鏡上也不放過。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文分享照片，只見一輛白色的桃園市政府資源回收車上，竟載有大量的娃娃，占據了車頭、車頂、保險桿、後照鏡，就連保險杆上都有，大大小小的娃娃粗估至少超過30隻以上，也讓原PO看了笑說：「桃園奇幻資源回收車」。

貼文曝光後，吸引超過1.9萬人按讚，紛紛留言，「這世界又可愛了一點」、「你的童年我來繼續幫你承載」、「好棒的車，小朋友會很愛」、「怨偶戰車」、「這算是一種孤兒院嗎」、「被丟棄的娃娃怨念集合體」。

不過也有人表示，常看到資源回收車或是垃圾車會放置大量娃娃，好奇用意究竟為何？對此，一名熱心網友解釋，這種做法其實源自於日本，民眾將娃娃丟棄後，清潔人員覺得實在可惜，因此留在車上當裝飾，「一堆人買了布娃娃，過幾年就扔了，這才是製造垃圾亂源」、「環保車讓這些沒人要的玩偶再度擁有新生命」。