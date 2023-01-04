今年1月1日適逢規定下調關稅的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效1周年，日中韓等15國參加。日媒指出，這是日中韓首個經濟合作協定，適用於來自中國、價值約2.5兆元（日元，下同，約合新台幣5900億元）的進口商品，推動了日中貿易。另一方面，美國去年5月啟動作為對華包圍圈的經濟框架，在亞太地區以經貿為舞台的優勢之爭愈演愈烈。

共同社報導，RCEP成員國的國內生產總值（GDP）約占全球3成，是經濟圈規模超過《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的大型貿易框架。雖然有食品業者認為，「便宜的進口商品湧入，導致競爭環境變得嚴峻」，但產業界對其帶動進出口增加的期待十分強烈。

報導指出，尤其是與最大貿易對象中國的商務擴大備受關注。據日本財務省的貿易統計資料等顯示，去年1至9月間，從中國進口的價值約18兆元商品中，約2.5兆元適用於RCEP。

在日本全國經營百元商店DAISO的大創產業公司負責人強調，減少採購成本等「對業務的效果明顯顯現」。該公司約7.6萬種日用品有一半多從中國進口，今後分階段下調關稅的品種很多，該負責人預測「效果應該會進一步擴大」。

同時，出口日本商品時所需，用於RCEP的原產地證明發行件數半年間升至約1.5倍等，經產省負責人對此積極評價稱「正在以迅猛的勢頭增加」。

然而，日本政府內部也有人對中國透過商貿擴大影響力抱有警惕。報導指出，中國在推動RCEP生效時發揮主導作用，2021年更申請加入美國退出的TPP。日本對中國加入採慎重態度，但有亞洲國家期待能促進對華貿易。日本雖然呼籲美國重返TPP，但優先保護本國產業的美國缺乏重返氛圍。

另一方面，美國為抗衡中國，成立了「印度太平洋經濟框架」（IPEF），日本扮演了美國與其他參加國之間的橋梁角色，並於去年12月開啟正式談判。然而，削減關稅並不在磋商範圍內。有觀點認為，其帶動貿易的效果並不大，能在多大程度上提高實效性尚未可知。

日本經產省高層對此表達強烈危機感，稱中國的存在感增強，貿易政策正迎來轉折點。日本在美中之間艱難掌舵的局面今後也將持續。