特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）時常語出驚人引來無數爭議，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）再度重批馬斯克在社交媒體推特的胡亂發言，缺乏「衝動控制（impulse control）」，將使特斯拉流失客群，加速失去電動車市場領導地位。

由於去年交車量遜於華爾街預估與該車廠原訂目標，特斯拉周二股價急瀉12.2％，創兩年多最大單日跌幅。收在108.1美元，為2020年8月13日以來最低價。

克魯曼在《紐約時報》專欄撰文指出，馬斯克的政治性推文，例如他嘲笑性別代名詞（gender pronouns）、鼓勵他的粉絲在期中選舉投票給共和黨，實際上都在傷害特斯拉的品牌力。

他寫道，「特斯拉的客群大多是富裕且有文化的自由派人士，這些人會受到吸引，部分是因為馬斯克的個人形象。然而，馬斯克公然支持「讓美國再度偉大」（MAGA）陣營的陰謀論，這幾乎是糟糕到不可思議的行銷手法，尤其會令主要客群敬而遠之。」

克魯曼過去早已不滿馬斯克的作風，曾經批評他是「沒有安全感的億萬富豪」。馬斯克去年收購推特並展開大規模重整，當時克魯曼就警告用戶將有一場「馬斯克災難」。

馬斯克日前承諾，只要找到合適接替人選，他就會卸下推特執行長一職，分析師認為，這對近期跌勢慘烈的特斯拉股價來說，馬斯克若不再分心經營推特，其實為好消息。

但克魯曼直言，以電動車市場經濟來看，特斯拉即將失去領導地位是不可避免的結果。這意味特斯拉不太可能再出現長期獲利作為股價的支撐，就算馬斯克的形象一如粉絲們想像的模樣，這家電動車廠最終也可能走向衰落。

克魯曼表示，「倘若馬斯克之前能試著向自己的最佳客群隱藏真實的模樣久一點，原本還有機會延後報應來臨的時間，至少可以延後一陣子。」