名為「聰明輪胎」(SMART Tire)的新創公司，引用了美國航太總署NASA 火星登陸車的無氣輪胎科技，改進成為不必充氣的自行車輪胎，他們的產品在今年於拉斯維加斯舉行的消費電子展 (CES) 上，贏得了兩項創新獎。

有趣的工程(Interestingeng Eering)報導，SMART公司表示，他們的METL 輪胎贏得了兩個獎項，一個是車輛技術與先進機動性，第二個是可持續性、生態設計與節能。

SMART創始人楊尼(Brian Yennie)和寇里(Earl Cole)表示，輪胎業75%的收入，就來自更換輪胎。以美國為例，每年就要消耗掉2.46億條廢輪胎，而且這些輪胎很難再利用。他們聲稱，新輪胎可能挑戰2500億美元的輪胎行業。

METL 輪胎的設計，是利用高彈性金屬絲所編成的輪胎，源自NASA格倫研究中心(Glenn Research Center)所開發的記憶金屬，在幾個太空任務時，為了抵禦惡劣的太空條件，以及稀薄氣壓環境而設計的，經過SMART的技術引進，成一種可以使用多年的防刺穿輪胎，也更容易回收再利用。

楊尼解釋說：「輪胎是由金屬絲所支撐起，外面再覆上橡膠做為抓地力材料。胎內沒有加壓空氣，刺破不會造成問題，即使被刀給切開，仍然不會影響輪胎的結構完整性。」

被問到成本問題，楊尼說：「目前正在修改材料成本，原型輪胎的材料成本已經比上一年降低了 85% 以上。公司正在進行上市前的最後調整。」

公司網站上表示，METL 自行車輪胎的價格約為 100~150 美元(約3000~4600新台幣)，將於 2023 年第一季開始接受訂購。