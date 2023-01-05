效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的台灣好手劉錚昨天比賽中與隊友相撞，造成鼻梁骨折，經紀公司今天表示，預計劉錚這幾天將回台灣開刀，待狀況穩定後將儘速歸隊。

現年32歲的「台灣飛人」劉錚昨天出戰寧波富邦隊一役中，第4節因與隊友王哲林爭搶籃板而相撞，王哲林手肘直接打到劉錚臉部，劉錚當場鮮血直流，隨後退場休息，劉錚賽後也在Instagram放上傷勢照。

劉錚所屬經紀公司今天對中央社表示，昨天劉錚受傷後有先去醫院檢查，在與球隊討論後，預計這幾天將返台開刀，希望劉錚能儘速復原、歸隊。

經紀公司指出，待劉錚開刀完後會與醫生討論，若狀況許可，就會儘速歸隊，「看可不可以趕上第2階段後段或第3階段比賽」。

今年是劉錚在CBA第7個賽季，本季在CBA出賽20場，都是先發出賽，場均得分10.5分、5.6籃板、3.6助攻、2.7抄截。（編輯：張雅淨）1120104