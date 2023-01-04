國民黨2024年由誰出馬？前立委沈富雄3日表示，國民黨2024年的大位之爭已撥雲見日，候選人早已是「非侯莫屬」，新北市長侯友宜「千呼萬喚始出來的氣勢已經出來了」。對此，前立委郭正亮今( 4日)也表示，同意沈富雄的說法，郭直呼「侯友宜參選的意志藏的很深，他這次非選不可了」，引發討論。

沈富雄3日時分析，資深媒體人趙少康應是造王者之一，而非「救援投手」，趙承認侯比他強，因此，乾淨俐落地自我了斷，但趙自許為救援投手，其實未必有當，因為侯氣勢甚強，自可投完九局，無需救援投手上場，趙應是在初選及大選過程中，強有力的造王者。他認為，「侯X配」的Ｘ應是另有其人，而且幾乎呼之欲出。

郭正亮今日則在中天節目《綠也掀桌》中表示「沈富雄的判斷我是同意的」，郭正亮坦言，朱立倫其實並不會硬要選，他只是希望有人能幫他對區域立委的競選經費協助募款，另外就是某人去參選總統之後，一旦當選可以給他一定的安排。郭正亮最後也說，「目前大家就是觀察這兩個月，國民黨是否會弄個特別程序來搞初選，只要有初選必然內傷，但侯友宜參選的意志藏的很深，他這次非選不可了，因為我們的總統很容易連任，一個八年之後侯友宜都幾歲了，賴清德也一樣，而侯友宜的副手一定是盧秀燕，因為完全互補，結構上最加分」。