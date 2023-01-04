82歲國寶級主播盛竹如曾以獨特說話風格，為類戲劇擔任旁白，獲得觀眾好評，還引起模仿風潮；最近盛竹如受百萬網紅視網膜邀約，重回主播台，他大膽說出「玫瑰捅屁眼」，讓視網膜相當意外，還直呼前輩「很調皮」。

網紅視網膜的YouTube頻道「眼球中央電視台」，最新影片找來特別來賓盛竹如，一起在主播台上介紹新節目，他今（4日）特地在臉書分享與大前輩合作的感想；視網膜提到自己從盛竹如大哥76歲到現在82歲，都看到他永遠開朗朝氣的一面，還能正經地唸出《玫瑰捅屁眼》，讓他很驚喜。

盛竹如受百萬網紅視網膜邀約，重回主播台，大膽說出「玫瑰捅屁眼」。（圖／摘自視網膜Retina臉書）

有趣的是，視網膜還在留言處貼上17秒驚悚瞬間，看到盛竹如淡定地說出，「什麼樣的八點檔，會讓你們笑場啊？莫非是《玫瑰捅屁眼》？」讓一旁的視網膜都愣住，連忙澄清笑說，「今年是《落葉歸根》」。

短短幾秒鐘讓大票網友都笑翻，「笑到不小心被口水嗆到」、「根本被你帶壞！現在盛大哥整個潛移默化、融入其中啊」、「哈哈哈哈哈我整個笑到把咖啡噴出來，為什麼可以這麼正經，說這麼好笑的詞彙」。