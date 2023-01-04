美式賣場好市多品質優良的肉品是許多會員定期購入的商品之一。不過近日有網友發現，近日在好市多再也找不到整條未切的豬肋排，現場只剩下經過處理、切塊過的豬腹脇排切塊。貼文曝光後，許多人也紛紛直呼崩潰，因為傳統市場也不會提供這種多肉的豬肋排。有會員則透露，詢問好市多經理後，其實這是總公司的決定，他們只能協助向上反映會員意見。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，「現在只進這種已經切好的豬肋排⋯再也沒有辦法烤整條的BBQ ribs（肋排）…為何？！」仔細一看可以發現，附圖的品項為「台灣豬腹脇排切塊」，經過分切的塊狀豬肋排一排排裝入盒中供民眾選購。

一名會員表示現在好市多只提供切塊的豬腹脇排，讓他相當崩潰。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「讓我們懷念它」、「我去好市多買豬肋排就是要一整塊拿去烤的阿，切塊去市場買就好了」、「最後一次買到是2021／1…之後每次去每次問，就是沒有整副的腹協排」、「傳統市場是不分切這樣多肉的肋排，因為上面是五花肉。這樣切，五花肉就不好賣了，所以不會這樣切。只有大廠這樣分切，是因為上面五花可以改做培根，所以才有這樣的商品」。

另外也有不少主婦透露，切塊的豬肋排對於一般家庭來說其實好用很多，「這煮湯、糖醋排骨超方便超好吃！需要小塊的客人比整根的多吧～」、「這種是家庭主婦的愛耶～煮排骨湯、做糖醋排骨，好方便」；有會員則說明，「這個整排的肋排，我已經反應給賣場經理了。他們說，總公司決定不進了，他們只能協助反應會員的意見而已」。