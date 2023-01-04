一名陳姓男子和數名友人相約同遊，見同宿的友人熟睡時，邀約一名女性友人一起泡湯遭拒，竟於翌日凌晨4時許，趁女子在洗澡之際，脫光衣服闖入喊「我現在有感覺、我想要」，陳男挨告後瞎辯與女子「整天相處下來算在交往」；法官依犯強制猥褻罪，判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金確定。

據判決書指出，陳男在2020年10月間與數名友人相約同遊，他與一名女性友人及另名友人同宿，陳男見友人先行就寢，邀請女子一起泡湯，但遭對方拒絕；陳男竟於翌日上午4時許，趁女子在浴室內洗澡之際，褪去全身衣物，僅以一手遮擋自己之生殖器，面向淋浴間站立而阻滯唯一出入口，出聲「我現在有感覺，我想要」等詞，對女子為猥褻行為，待女子大聲喝叱，陳男才離開淋浴間穿衣服，女子旋即著裝離去聯絡友人並報警處理。

法庭審理時，陳男辯稱當時認為整天相處下來算是與女子在交往了，因為他想洗澡、泡澡，進去浴室後站在門口處脫掉内褲，後來女子說不行，他就出去了。

法官一審判陳男無罪，二審法官認為陳男之言語、動作、製造之情境，在客觀上足以引起或滿足一般人之性（色）慾，而為猥褻之行為；法官審酌陳男因一時之性慾，即違反他人性自主決定意思，而為猥褻之行為，實不足取，另參酌其對於女子所為之強制程度、持續性等犯罪手段，迄今尚未取得女子之原諒，改依犯強制猥褻罪，判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金；上訴後，最高法院駁回定讞。

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