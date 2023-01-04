台北市YouBike1.0去年12月3日起全面退場，若新北市民騎乘YouBike1.0到台北市，面臨無法還車窘境，台北市交通局發現，每天至少接獲10通電話反映YouBike1.0需要調度，決議停收350元的調度費，移置車輛期間以現行費率繼續累計。

台北市已全面改為YouBike2.0系統，民眾若從新北市騎YouBike1.0到台北市，將沒有1.0站點可以還車，需要自行騎回去還車，或者自付350元的調度費，由微笑單車公司協助還車。交通局統計，每天都會接到約10通求助電話，多半為新北市民。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，由於新北市的YouBike2.0站點仍在建置中，雙北市府討論後，決定暫時不要向民眾收取調度費，車輛移置期間，以現行費率累計收費，將持續加強宣導，避免類似狀況再發生。