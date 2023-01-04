北市一名馮姓男子創業初期招募員工，透過友人認識前來應徵的A女，未料馮男趁與A女獨處之際，強行要求A女發生性行為，稱自己擁有槍枝，若不從將斷手斷腳並施打毒品控制行動等，逼迫A女就範。台北地院審結，依強制性交罪，處馮男有期徒刑1年7月，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，馮男先前因創業需要員工，2016年9月間透過蔡姓友人認識A女，馮男曾確認過A女的身分證及健保卡，未料卻見A女自外地來且年少可欺，同月趁著與A女獨處時，強行逼迫A女發生性行為。

A女透過撞牆表示強烈拒絕之意，但馮男竟恫嚇稱自己擁有槍枝，倘若A女不從將斷A女手腳，或對其施打毒品以控制行動，讓A女被迫就範，強行性侵A女1次得逞。全案經由A女及其母親前往警局報案才曝光。

台北地院審理時，法官認為馮男僅為了滿足個人慾望，便對A女做出強制性交的行為，絲毫不尊重A女的性自主權，但考量馮男認罪，已經與A女達成調解並支付賠償損害等，認定馮男已有悔意，兼衡其犯案動機、目的、手段等一切情狀，依強制性交罪，處馮男有期徒刑1年7月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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