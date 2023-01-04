大陸界面新聞4日報導稱，自中國大陸宣布從1月8日起取消赴中人員全員核酸檢測和集中隔離後，全球熱門旅遊國開始考慮，如何應對可能猛增的中國遊客入境。新加坡、泰國、馬來西亞、柬埔寨、印尼、越南等大部分東南亞國家與紐西蘭，敞開大門，沒有對中國遊客入境進行特別限制。越南旅店更做好設施升級，準備迎接中國遊客回歸；泰國正在考慮為所有海外遊客免費提供新冠疫苗加強針。

在東南亞國家打開大門之時，日本、韓國、美國、加拿大、澳洲、法國、英國、西班牙、義大利、以色列、印度、卡達均對中國遊客入境專門做出規定，包括出發前48小時內的核酸陰性證明，入境後再度接受檢測。

歐盟當地時間4日召開會議，討論是否需要成員國集體對中國遊客入境設置條件。先前歐洲疾控中心指出，目前在中國流行的Omicron毒株已經在歐盟和歐洲經濟區流行過，不會對歐盟疫情造成衝擊，因此各國專門對中國遊客進行檢測和設限「缺乏正當理由」。

柬埔寨《高棉時報》報導，首相洪森本周強調，柬埔寨是中國遊客的熱門旅遊地之一。新冠疫情前的2019年，柬埔寨接待的中國遊客超過240萬，占海外遊客的36％。去年1月到11月，入境柬埔寨的中國遊客僅約9萬。去年，柬埔寨已取消海外遊客入境防疫要求，包括出示接種疫苗證明、快速新冠檢測等。目前海外遊客入境僅需簽證和所需海關手續。

與柬埔寨類似，泰國國家傳染病委員會也準備向政府提議對中國遊客實施與其他海外遊客一樣的入境防疫措施，即出示接種疫苗證明，在抵達泰國前購買健康保險。泰國疾控中心主任Tares Krassanairawiwong補充，作為預防措施，泰國衛生當局將隨機檢測抵泰的所有外國遊客。

為準備迎接更多海外遊客，泰國疾控中心已督促該國旅遊業從業者接種至少四針新冠疫苗。該國旅遊和體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）還提議為吸引更多海外遊客，提供免費疫苗加強針。

皮帕指出，現在每一劑疫苗僅需數百泰銖，如果海外遊客平均在泰國消費4萬泰銖（約合人民幣8084元），其中會包含7％的增值稅，相當於2800泰銖。遊客繳納的增值稅已經超過了疫苗花銷，泰國政府在經濟上不吃虧，還能樹立良好的形象。皮帕的加強針提議還有待泰國政府批准。

2019年，越南接待了近580萬中國遊客，為各國遊客中最多。去年，越南僅接待了360萬海外遊客。隨著中國遊客回歸，越南預計今年的海外遊客能達到800萬。

慶和省旅店協會會長Vo Quang Hoang透露，為了迎接中國遊客，該省省會芽莊的大部分旅店已經進行了設施升級，旅店員工也為接待中國遊客接受了相關培訓。2019年，慶和接待了350萬海外遊客，其中70％來自中國。