神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾

宋逸民主理的藝起發光教會，近期頻被前教友爆料黑幕，掀起軒然大波，宋逸民夫妻靜默13天，今（4日）開記者會說明，4度鞠躬致歉，一旁的陳維齡雖未出聲，但豐富的表情成為焦點之一，網紅「巴毛律師」陳宇安忍不住截圖並嘲諷：「誠摯道歉演成生理痛，差評！」

宋逸民和陳維齡的螢光幕形象原本是幸福夫妻，因教會風波搞得一身腥，4日現身直播記者會自清，吸引大批網友觀看，只見宋逸民激動地唸聲明，陳維齡全程不發一語，表情十分痛苦，時不時皺眉、閉眼和低頭，五官幾乎擠成一團，引起網友熱烈的討論。

巴毛律師也相當關注宋逸民夫婦的表情，把記者會的截圖分享到臉書，調侃：「看起來很像左邊的在桌子下面一直偷踹右邊。」接著嘲諷陳維齡：「誠摯道歉演成生理痛，差評！」不少網友跟著附和：「不是生理痛喔，是閉結啦」、「果然是”藝人”」、「左邊：右邊的快哭快哭」、「我怎麼覺得是左邊在按遙控器」。

宋逸民在本次記者會發4點聲明，鄭重地強調「藝起發光的財務、金流都交由專業會計人員處理，清清楚楚」、「太魯閣事件當天，我們從計畫搭火車改為搭遊覽車」、「上完5年神學院課程才被按立成為牧師」、「我們的信仰非常重視家庭，一直幫助弟兄姊妹夫妻關係的和諧」，盼所有紛爭都可以到此落幕。