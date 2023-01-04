政府去年超徵4500億稅收，是否還稅於民近日熱議，在總統蔡英文元旦談話引發基層反彈，今(4日)終大轉彎由行政院長蘇貞昌宣布普發6000元。媒體人單厚之對此表示，超徵到4500億佔總預算2兆7近百分之20，預算估不精準理論上是政府的失能，但民進黨政府吹說代表經濟狀況多好，完全是指鹿為馬。他還強調，蘇貞昌這時候發錢，讓民進黨立院黨團拖到下個會期處理，這段時間就不會有人要他下台，蘇貞昌就能繼續幹。

「超徵到4500億算是非常多的，我們總預算大概2兆7，將近百分之20。」單厚之今(4日)在《新聞大白話》節目表示，這表示他在預估預算的時候，非常非常不精準，差了百分之20，這會造成什麼狀況？歲入、歲出的規模就會受到影響。如果估得精準，這些錢可以拿來做經濟發展，可以拿來做社會福利，可以拿來做國防，可是因為沒有估到這些錢，所以預算必須要縮減，最後這筆錢理論上就只有還債一途。

單厚之指出，民進黨估得不精準，理論上是政府的失能，但是他很會吹，就說我超徵，代表我經濟狀況多好，這就是完全的指鹿為馬，這東西是你失能，結果你說是我好棒棒，我的施政下經濟有多好。選前蔡英文說，我們是11年來經濟最好的，GDP要超過日本、韓國，然後蘇貞昌講說我們是台灣經濟奇蹟2.0。選完之後跟你講說，錢要花在刀口上，我們不要皆大歡喜，為什麼選前選後對同樣一件事情的看法有這麼大落差？

單厚之強調，不要看超徵4500億，我們光電價凍漲，台電跟中油，因為他們兩個是一起吸收，他們的虧損已經4700億了。就是說你政府的財政其實是不好的，只是因為你都看不到，他也不讓民眾看到，他跟你講說，我要(撥)補台電，「台電的用電大戶是誰？是台積電！」

「蘇貞昌這時候去發這個錢，對他來講最大的好處是什麼？」單厚之提到，本來這段時間是他要下台的關鍵時刻，現在的狀況，未來這一段時間，大家都在討論怎麼發錢，所以這段時間就不會有人去講要換閣揆、要他下台。現在的在野黨都開綠燈說：我們3天5天就可以把這個事情處理完，民進黨說：不行！我們一定要處理到下個會期，這個會期一定來不及。「這個結果是什麼，就是蘇貞昌繼續幹！」