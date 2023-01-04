為穩定經濟、挽救房市，大陸央行中國人民銀行工作會議定調2023年加大金融對大陸需求和供給體系的支持力度，並表示執行金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。

人行網站公布，人行在4日上午舉行視訊會議，部署2023年任務。會議指出，2023年將建設現代中央銀行制度，大力提振市場信心，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉。

具體事項方面，包括精準有力實施好穩健的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。其次，將加大金融對大陸需求和供給體系的支持力度支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。執行金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。

此外，還將推動金融風險防範化解。持續完善總體審慎管理體系，加強金融控股公司監管。深化國際金融合作和對外開放。持續金融改革，加強平台企業金融業務常態化監管。並全面提升金融服務和管理水平，有序推進數位人民幣試點。