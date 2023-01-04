美國貨幣緊縮，台灣出口連續下滑，國發會日前也公布，11月景氣燈號轉亮代表景氣低迷「藍燈」，群益投研部主管陳沅易表示，「藍燈」恐怕還要維持一段時間，而台績電即將登場的法說會，也可能下修營運目標，台股2023年上半年走勢恐怕較為顛簸。

不過，政府今公布普發6000元現金，根據過去消費券、振興券經驗，陳沅易認為，民眾會勇於消費、帶動內需，在景氣下行波段，這筆及時雨有助大盤指數抗跌；民眾拿到現金，確實部分會存起來，但也可能安排旅遊或外出消費，受惠族群可望是餐飲、飯店、旅遊等。

景氣對策訊號被視為台股買進的參考，陳沅易認為，藍燈是分批進場的好時機，但對想單筆買進的投資人來說，可等到轉為「黃藍燈」時再來考慮；對於美國升息循環，陳沅易預測，美國聯準會可能2月升2碼、3月升1碼，或者未來3次各升息1碼，整體來說，升息循環可望迎來尾聲。

迎接「金兔年」群益投信對今年第1季投資展望的定調為「RABBIT」，配置策略期望如「兔子」般靈敏地搶反彈，並兼顧息收，達到攻守兼備的目的。

「RABBIT」配置策略的R代表Rebound搶反彈，可留意美股基金與台股基金；A代表Asia，以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意；BB則代表Best Balance，訴求穩健投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場。

I代表Income，包括殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債；T代表Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注，投資人不妨同時布局二大領域的雙電基金來參與。