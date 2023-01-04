自己的女友被父親動手動腳，原以為謎片才能看到的情節竟真實上演。一名男網友邀請女友到家中作客見父母，未料女友竟然被父親偷摸屁股，導致雙方出現裂痕，自己雖然有目擊到，但卻選擇靜默，事後男友透露理由，卻遭到全場公幹直呼沒種。

一名男網友在論壇《Zuvio》PO文，自己有個交往多年女友，雙親也都知道她的存在，過去還曾見過一兩次，因此決定邀請女友到家裡作客，正式介紹給父母，未料吃晚餐時，爸爸竟然趁女友走過身旁時，伸出鹹豬手偷摸了一下屁股，嚇得女友當場尖叫。

女友當下用恐懼的眼神看著原PO父親，但對方卻堅持自己只是不小心碰到，但女友不採信，相當不滿，更揚言要讓家人知道，現在雙方非常不愉快。原PO直言，自己其實有看到父親刻意出手，但一邊是自己親生父親，一邊是自己女友，覺得不管幫哪邊說話，鐵定都會鬧得很僵，所以最後選擇裝作沒看見，「現在女友要鬧大，我真的頭很痛」。

文章曝光後，原PO一面倒遭網友公幹：「你是不是男人啊」、「還顧及親情咧，你就是沒種」、「女友被性騷擾還能裝作沒看見，噁心」、「是不是有綠帽闢」、「像你這種人就只適合看A片DIY」、「不敢幫女友說話，還有臉PO文」。