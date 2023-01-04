前台南市議員謝龍介今陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇掃街，謝龍介受訪時說，台南鄉親很悲哀，最近30年政權把持在民進黨手上，卻被搞成官商、黑金、槍枝勾結，所以國民黨才要推出優質人選王鴻薇，因為只有進駐立院，在立委的高度才能關照全國。

外界好奇謝龍介未來規畫為何，謝龍介隨即回應「還是會繼續監督賴清德」，逗樂現場媒體。（張鎧乙攝）

王鴻薇今晚在中山區新庄次分區車隊掃街，謝龍介從台南北上陪同，由於過去謝龍介在台南強力監督副總統賴清德，而賴今天也為王鴻薇的對手吳怡農站台助講。被問到是否和賴清德拚人氣？謝龍介笑說，賴清德現在很忙，就暫時不談，自己今天來幫王鴻薇，是「吃人一口還人一斗」，因為在競選台南市長時相當艱難，但王鴻薇還是南下幫他輔選。

王鴻薇今晚在中山區新庄次分區車隊掃街。（張鎧乙攝）

外界好奇謝龍介未來規畫為何，謝龍介隨即回應「還是會繼續監督賴清德」，逗樂現場媒體，他也說，賴清德和他在台北的人氣應該差不多、半斤八兩，但「賣花說花紅，賣茶說茶香」，還是王鴻薇比較紅、比較香。

謝龍介強調，要在最短的時間內接觸到最多鄉親，就是要車隊掃街，他一路走來經驗豐富，希望把握最後幾天，把藍營裡最有戰鬥力的王鴻薇送到立院，關切、監督台南鄉親最關注，且光怪陸離的光電產業。

前台南市議員謝龍介今陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇掃街。（張鎧乙攝）

針對台南正副議長選舉涉賄一事，謝龍介也無奈表示，台南是最早民主勝利的地方，長期以來黨外、國民黨的市長候選人輪流當選，一直到了最近30年，政權都落在民進黨手上，「台南鄉親很悲哀，信任民進黨」，卻被搞成官商、黑金、槍枝勾結，所以國民黨才要在立院推出優質人選，因為只有立委高度才能關照全國。

謝龍介指出，整個能源政策的錯誤，造成台南市現在光電產業的問題，大家每用一度電，台南鄉親就要受到居住不正義的殘害，「各位想想，將來用到綠能光電時，情何以堪」。