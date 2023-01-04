法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）與隊友前往NBA現場觀看比賽，正好看到籃網在主場痛宰馬刺。顯然姆巴佩對籃球很有興趣，賽後媒體藉機請姆巴佩舉出他心目中的「聯盟最佳五人」，姆巴佩當場講出了5人：湖人詹姆斯（LeBron James）、公鹿阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾提克塔圖（Jayson Tatum）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、籃網杜蘭特（Kevin Durant）。

這幾人確實都是名氣大、實力強的球星。勇士在2022年總冠軍戰擊敗塞爾提克，比較意外的是姆巴佩沒有選擇勝方的柯瑞（Stephen Curry）而是選擇了戰敗的塔圖。美媒NBC的波士頓體育對姆巴佩的評論非常受用，稱讚塞爾提克去年的精采表現贏得眾人尊敬，讓其他領域的運動員也刮目相看。

24歲的塔圖本季更上一層樓，場均30.8分、8.1籃板都是生涯新高，塞爾提克的戰績也暫居東區之冠。塞爾提克雖然是很強的球隊，卻已經很長一段時間沒出產年度MVP了，最近一位是1985-86球季的大鳥柏德（Larry Bird），距今已37年。塔圖本季要爭奪MVP同樣不容易，在姆巴佩列舉的這5人，至少就有東契奇這樣強力的競爭者，而且又不像美國職棒那樣分成兩個聯盟來給獎，全NBA的30支球隊只能有1位MVP。