行政院長蘇貞昌宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元。中天新聞針對「1800億扣除400億不時之需之外，蘇貞昌︰『全民發6千』，你覺得？」進行街訪，結果，很多民眾表示，「無感，他本來不是說1萬嗎？怎麼又打折了呢」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(4日)派出記者針對「1800億扣除400億不時之需之外，蘇貞昌︰『全民發6千』，你覺得？」年輕人紛紛表示，「感覺滿驚訝的，因為我們政府居然做事了」、「第一個反應是終於做事了」、「是蠻少的，我覺得6千元其實很少，如果是過年前發的話，可能會稍微有點幫助。過年後發，年都過了」。

也有年輕人認為，「應該雖然一開始講1萬，可是我覺得應該會分兩次，畢竟會牽扯到大選。可能大選時候會有另一筆」。

有一位媽媽則表示，「無感，他本來不是說1萬嗎？怎麼又打折了呢」。還有一位婦女也直言，「當然1萬是最好，原先不知道誰還講2萬的，不過，大家原來期待的都是1萬」。