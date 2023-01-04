26歲藝人賴慧如從歌唱選秀節目出道，近年還加入《黃金歲月》、《市井豪門》等多部本土劇演出，知名度水漲船高，昨(3日)她趁著拍攝空檔，衝回台中找阿嬤泡湯，穿上大紅色高衩比基尼，秀出火辣好身材，短短不到1天，就吸引破萬粉絲點讚朝聖。

賴慧如在臉書透露，趁著3日難得沒有通告，立刻找阿嬤到台中后里泡湯，她表示當地的風景漂亮、環境乾淨，還能在餐廳欣賞夜景，不過忙裡偷閒陪伴家人，隔日又要北上了，縱使辛苦，她向自己打氣：「明天繼續奮戰！」照片中，她穿著紅色高衩泳裝，胸前開了一個大洞，渾圓左右半球一覽無遺，纖細美腿相當性感，而當她坐到岸上拍照時，半顆屁股蛋火辣誘人，讓網友們眼睛都移不開。

照片曝光後，大批網友紛紛留言誇獎：「身材波棒的」、「魔鬼的身材，天使的臉蛋，真漂亮」、「好幸福呀！享受泡湯的樂趣」、「美女穿的泳衣太性感」、「越長越大越會珍惜跟家人相處的時光」、「妳越來越漂亮戲也演得好，姿勢100分」、「年輕貌美健康就是妳的本錢啊！注意保暖啊！祝福收視長虹。」