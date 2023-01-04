這種行為真的會讓人看了大吃一驚！一名女網友抱怨，身為頂大博士生的哥哥從小到大都喜歡吃鼻屎，就算家人多次勸告也沒有改善，讓她不禁懷疑，哥哥是因此才交不到女朋友，貼文曝光後，有網友嚇得直喊「救命」，甚至還有人分享更奇葩的生活習慣。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，年近30歲的哥哥是頂大博士生，一直以來都戒不掉「吃鼻屎」的惡習，總以為用飛快的速度把鼻屎送進嘴裡，就能夠神不知鬼不覺，但這一切原PO可是看得一清二楚，只是長期選擇睜一隻眼閉一隻眼，不想多管閒事。

不過，自從新冠疫情爆發後，許多人都會更注重自身的整潔，原PO對哥哥的壞習慣也越來越無法忽視，擔心哥哥摸了髒東西又挖鼻屎吃，會一併吞下病毒導致確診。儘管爸媽已經出言勸阻，哥哥仍然不願意改變，每次哥哥吃鼻屎時，原PO就會默默撇頭閉上眼睛裝傻。

原PO懷疑，或許是因為哥哥身邊的女性朋友都曾目睹吃鼻屎的畫面，才會造就哥哥至今仍然是「母胎單身」，對此，原PO也向網友求助，是否該繼續縱容哥哥，又該如何根治這個壞習慣？

貼文一出，網友普遍沒有提供建議，但仍有不少留言，「救命！挖就算了到底為什麼要吃」、「他只是個孤獨的美食家」、「自產自銷沒毛病啊」、「我覺得還好，我也會吃鼻屎」。另外，還有人分享更驚人的習慣，「我哥是吃擠出來的粉刺或痘痘的膿」、「我有遇過會把鼻屎黏在自己5根手指頭上，再慢慢挑著吃」。