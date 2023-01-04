美國鄉民網站Reddit近期一名父親在得知兒子的新歡後大崩潰，因為對象竟是舊情人，當年因為不堪遠距離才結束關係，如今女子膝下1兒可能就是他的親生骨肉。

這篇貼文曝光後隨即引發網友討論，隨後也被英國《鏡報》(The Mirror)拿來報導。45歲的原PO表示，現年28歲的兒子最近帶了新女友回家，相當自豪的為家人介紹一輪，就他的理解，他們只相處了4個月，但老爸和這位女子卻有過2年情，因此這過程令人坐立難安，說道「當我意識到是她時，你無法想像這是一次多麼尷尬的『見家長」經驗」。

女方現有一個1歲半的兒子，詳細情況並沒有說明，只知道由她獨自扶養長大，「這很有可能是我的孩子…」在一切都尚未變得更糟的時候，原PO決定鼓起勇氣，告訴親兒真相。他表示，原本以為會換來更大的驚嚇，兒子反而很淡定，但一整天幾乎沒有再跟我說話。最後才訊息來說，「老爸，我還是愛你，但這需要時間，讓我完全理解…」

留言區許多網友都瘋狂建議「快去驗DNA」，因為他的兒子可能會在不知不覺中扶養了同父異母的兄弟，有人說:「我永遠無法接受這種事發生在我生命中。」、「這真的好震驚、好可怕!」不過也有人力挺說:「我認為你做了對的事，誠實面對，願你們都能在這種特殊情況裡找到和解。」