大陸女星趙麗穎2021年和男星馮紹峰離婚後，人氣依舊不減，她也把重心放在工作上，近期以電視劇《風吹半夏》再創事業高峰，今(4日)她現身錄製北京春晚，一襲紅色長洋裝襯托白皙膚色，成為鎂光燈焦點。

趙麗穎今以一襲紅色長洋裝現身錄製北京春晚，低胸貼身設計，加上開高衩到腿根，讓她的豐滿上圍和白皙美腿一覽無遺，完美S曲線完全不像生過一個小孩，精緻美貌完全沒走樣，驚豔眾人。

趙麗穎今錄製北京春晚。(圖／取自狐廠大拷問微博)

「這身材比例legend」、「媽呀，這也太美了吧」、「狀態也太好了」、「她真的沒有變過」。趙麗穎和馮紹峰因合作陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》結緣，2018年宣布閃婚，隔年生下一子，不過僅維持3年就以離婚收場。

近期她受訪時重提當年的定情作，坦言是她人生中的一個轉折，「我學到了很多東西，上了一堂課。」而她近期因為在《風吹半夏》中演活商場女強人，突破傻白甜形象成功轉型，讓她再攀事業高峰，連帶旺了同劇男主李光潔，人氣也持續飆升，「最強旺夫體質」再發威，讓網友都被甜到不行。