2024總統大選藍綠人選，民進黨目前以副總統賴清德的呼聲最高；而國民黨籍的新北市長侯友宜也被外界視為最強的人選。前民進黨立委郭正亮表示，對民進黨來講，侯友宜是比較麻煩的對手，因為侯友宜很難打。

針對2024國民黨人選？郭正亮今(4日)在網路節目《下班瀚你聊》中表示，以國民黨來講，侯友宜的勝面最大，他曾跟中廣董事長趙少康和前立委沈富雄講過一句話，有些人的民調，不是靠論述撐的，而是靠他的經歷和作為，讓老百姓信任。

郭正亮接著指出，侯友宜包括幾個身分，第一個就是警察， 因為他有白曉燕案與嫌犯陳進興周旋那個過往，他是可以維持治安的英雄；第二個就是侯友宜的台灣味很重，重到人家覺得這個人不太可能會出賣台灣，侯友宜的台灣味就是民進黨的台灣味， 國民黨沒有這種人，國民黨本省人也很多，比如前國民黨主席江啟臣、吳敦義就沒有侯友宜這種台灣味。

郭正亮甚至透露，上次他在《TVBS》遇到侯友宜，跟他握手，侯友宜那個親和力，立刻就衝出來，有溫度和熱力，這就是一個人的feel。

而如果從民進黨的角度來看侯友宜，郭正亮認為，侯友宜是比較麻煩的對手，因為侯友宜很難打。另外，被問到侯友宜會有所謂落跑的問題嗎？郭則表示，那根本不是問題，因為侯友宜在新北市已經幹了那麼久了。