在2023年的開端，華為在台代理商訊崴技術宣布推出兩款新品，智慧手錶WATCH GT 3 SE、無線藍牙耳機FreeBuds 5i。

訊崴表示，全新WATCH GT 3 SE內建451毫安培電池，搭載100種以上運動模式，能跟隨使用者從室內到戶外，包括鐵人三項、跑步、騎自行車、徒步旅行，或僅是簡單地移動，並內建健康關懷、心率偵測等健康管理功能，能夠支援連接Android與iOS不同設備，錶體以增強型聚合纖維鏤空製作，重量不到一顆雞蛋、僅35.6克，不僅支援無線充電，在必要時刻甚至能支援部分手機反向充電。

WATCH GT 3 SE螢幕為1.43吋，AMOLED錶面解析度達326PPI，可定義不同錶盤，除了可以從數千種設計錶盤中選擇最喜歡的、或是自訂錶盤展示個人風格之外，也能透過圖像提取服裝顏色及元素建立錶盤，讓手錶成為每日穿搭的一部份、還可創造人像及錶針呈現的景深效果。

而在其他與健康有關的功能方面，訊崴表示WATCH GT 3 SE內建TruSleep 3.0，可識別深、輕、快速眼動（REM）睡眠，並提供優化睡眠提示，而內建的TruSeen 5.0+和抗干擾能力，可細緻追蹤每個心跳，再搭配日常目標、警示提醒與經期預測，完整使用者的健康三葉草。

訊崴表示，無線藍牙耳機Free Buds 5i配備10 mm低頻增強動圈單元，搭配高分子複合振膜、獨立後腔設計，打造40KHz超高頻響、高解析音質，並提供多種EQ調節，匹配各式聽音風格，耳機內建AEM人耳自適應主動降噪，這是華為自行開發的耳道聲紋識別技術，智慧檢測耳型和佩戴鬆緊狀態，以此優化音訊效果，減少漏音造成的低頻缺失。

Free Buds 5i降噪實力較前作大幅提升，訊崴表示，入耳式耳機最高降噪深度達42dB，搭配雙麥克風通話降噪與AI神經網路演算法增強，能夠從雜音中放大人聲，讓語音更清晰，並依照不同需求推出三階段降噪等級，包含深度降噪、均衡降噪、輕度降噪提供用戶選擇，耳機重量較上代減輕約11％，可同時連接兩台設備，無需來回切換，而晶片性能及演算法優化讓時延低至94毫秒。

訊崴表示，WATCH GT 3 SE與Free Buds 5i將在1月11日開放預購、1月16日在台上市，WATCH GT 3 SE建議售價為5,990元，Free Buds 5i則為2,490元。