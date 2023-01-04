近日加密幣產業負面消息不斷，再加上加密幣交易所FTX破產引發連鎖效應，使美國政府更加嚴陣以待。聯準會、聯邦存款保險公司（FDIC）、貨幣總稽核辦公室（OCC）等三大金管機構共同發出警告，要求銀行業提防加密幣風險。

三大機構在3日發布共同聲明表示：「加密幣產業牽涉的風險難以管控，絕不能波及金融體系。」三大機構強調無論是發行或持有加密幣，皆與金融業安全完善的行為準則「背道而馳」。

自從去年11月FTX聲請破產後，美國政府對加密幣產業的監管態度更加嚴厲。三大機構表示政府並未禁止銀行提供加密幣服務，但將繼續檢討銀行如何在安全完善並確實保護消費者權益的情況下提供這類服務。

三大機構除了警告比特幣為首的加密資產暗藏風險之外，也警告銀行業須提防與美元掛鉤的的穩定幣，因為這類加密幣行情同樣波動劇烈，一旦行情崩盤將導致握有美元儲備金的銀行瞬間資金枯竭。