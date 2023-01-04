越南最新的旅遊景點富國島，是全越南境內唯一免簽的地方，近年政府大力挹注觀光資源，成為許多海內外旅客遊越首選。(KKday提供)

越南最新的旅遊景點富國島，是全越南境內唯一免簽的地方，近年政府大力挹注觀光資源，成為許多海內外旅客遊越首選。(KKday提供)

KKday曼谷5日來回機票，售價7777元起，加贈20公斤託運行李和網路sim卡。(KKday提供)

新加坡濱海灣花園的阿凡達體驗，可沉浸在潘多拉的奇幻世界中，門票售價1209元起。(KKday提供)

解封後民眾瘋出國，根據觀光局最新統計，去年11月國人出國突破27萬人次，再創解封後新高，熱門目的地日本、美國依序拿下冠亞軍，泰國、越南分別位列第三、四名。即日起，KKday推出東南亞海島機加酒自由行、直飛曼谷、長灘島、富國島，來回機票最低7777元起。

深度旅遊體驗電商平台KKday分析，解封後海外商品業績較解封前兩個月已成長超過4倍，除了日韓商品持續熱賣外，東南亞因為氣候溫暖、旅費實惠、戶外旅遊資源豐富，可望成為國人避冬、春節出國的新興旅遊地。東南亞旅遊後勢看俏，KKday推出一系列東南亞海島度假行程，針對熱愛自由行的旅客，首推越南富國島5日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約3.5小時就能抵達，搭配入住五星級度假酒店，1／20、1／25年節出發，每人售價29999元起。

曾受法國殖民統治的越南，直至今日仍遺留法國殖民色彩，越、法融合的獨特異國風情受到不少人喜愛，加上台灣人對越南美食的接受度高、旅費較東北亞國家便宜，近幾年，越南旅遊潮崛起。而越南最新的旅遊景點富國島，是全越南境內唯一免簽的地方，加上政府大力挹注觀光資源，成為許多海內外旅客遊越首選。

越南另一個熱門旅遊地峴港，平台推出買來回機票送一晚住宿，售價14500元起；以及5日機加酒自由行、住五星飯店，售價15999元起。此外，KKday平台還販售越南河內5日機加酒自由行，搭星宇航空直飛並提供旅客越南觀光落地簽證擔保函批文，每人14999元起。

此外，平台也有印尼峇里島5日機加酒自由行，安排入住國際知名連鎖Marriott萬豪集團旗下品牌飯店，售價20900元起；菲律賓長灘島則有5日機加酒，住當地度假酒店，售價11288元起，避冬出遊頗適合。

針對小資族，KKday推出下殺機票優惠，包含曼谷5日來回機票，1月初出發，含20公斤託運行李和網路sim卡，售價7777元起；菲律賓長灘島則推出來回機票，加贈卡利博機場至長灘島飯店來回接送，售價8888元起；以及富國島直飛來回機票，1／20、1／25出發，售價21999元起。

KKday同步推出「東南亞度假精選」，推薦東南亞熱門旅遊地泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼的特色行程體驗、熱門票券、網卡、交通接駁等商品，最低售價只要百元起。民眾詢問度高的曼谷湄南河晚宴，可乘坐豪華昭披耶公主遊船，邊欣賞曼谷夜景邊享用豐盛的泰式自助晚餐，每人785元起；想體驗近期超夯的電影《阿凡達》的神秘氛圍，絕不可錯過新加坡濱海灣花園的阿凡達體驗，沉浸在潘多拉的奇幻世界中，門票售價1209元起。