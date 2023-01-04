美國2023年第一個冬季風暴今天報到，從北部的大平原到上五大湖區降下了大雪、凍雨和霰，同時也對南部大片區域帶來龍捲風和洪患等威脅。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）預測今天在內布拉斯加、南達科他、明尼蘇達等州部分地區，將密集降下每小時2.5至7.5公分的降雪，偶爾伴隨著閃電，累積降雪量料將超過30公分。

氣象局表示，強烈陣風造成大雪紛飛預期將導致部分地區的道路難以通行，其他地區路況則將因雪霧、薄霧和凍雨讓開車變得更加危險。

根據氣象局，明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）週邊已發布冬季風暴警告、冰風暴警告，以及冬季天氣預警，因凍雨向北掃過這個地區，接下來還有強降雪。

馬里蘭（Maryland）國家氣象局氣象預報中心（Weather Prediction Center）氣象學家班恩（Richard Bann）表示，截至今晚，在合稱為雙子城（Twin Cities）的明尼阿波利斯和聖保羅的西郊累積降雪已達15公分。明尼阿波利斯-聖保羅國際機場的降雪則達10公分。

國家氣象局表示，這波風暴的鋒面源於愛荷華州上空的低壓系統。

這波冬季風暴明天料進入新英格蘭地區，而所屬的更大鋒面則已經在密西西比河谷下游、墨西哥灣沿岸、田納西河谷以及阿帕拉契亞山脈（Appalachians）南部帶來強陣雨、強雷雨、冰雹和龍捲風。

路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬和喬治亞等州大部分區域已發布龍捲風和大雷雨警報，這個區域的南邊也發布洪水警戒。

截至今晚為止，國家氣象局總共接獲8起龍捲風通報，以及數十起強風對路樹、電線桿和住家造成破壞的事件。

根據航班追蹤網站FlightAware，明尼阿波利斯-聖保羅國際機場今天取消200多個航班。

而美國西岸明天將開始準備迎來另一波「大氣河流」（atmospheric river），這是指大氣中高濃度濕氣氣流，料將帶來滂沱大雨，恐怕將再度在加州北部和中部造成洪患。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120104