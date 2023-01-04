印度資訊部長4日表示政府已批准21.1億美元獎勵計劃，推動以綠氫削減碳排放並成為重要的綠氫出口國，在2070年達成淨零碳排放。目標是到2030年時每年生產500萬公噸綠氫，減少5,000萬公噸碳排放，和節省逾120億美元石化燃料進口。