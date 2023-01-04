印度批准21.1億美元獎勵計劃 推動綠氫產業 23:532023/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度資訊部長4日表示政府已批准21.1億美元獎勵計劃，推動以綠氫削減碳排放並成為重要的綠氫出口國，在2070年達成淨零碳排放。目標是到2030年時每年生產500萬公噸綠氫，減少5,000萬公噸碳排放，和節省逾120億美元石化燃料進口。 勞動基金去年底撥款100億元 今年擬再規劃遴選600億元 櫃買112年上半年「戰略新板」獎勵活動 即將展開 亞馬遜取得80億美元未擔保貸款 #綠氫 #億美 #獎勵 #計劃 #碳排放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國2022貿易逆差472億美元 創歷史新高 15:412023/01/01 國際 台南輔導勞資簽訂團體協約 勞動部頒發190萬獎勵金表肯定 17:082023/01/03 寶島 拚2050淨零，工商協進會提建言：電動機車市售比 2030拉至50％ 04:102023/01/03 財經要聞 通膨壓力山大 美350種特殊藥品漲價 04:102023/01/01 全球財經 戰略新板獎勵活動 元月展開 04:102022/12/29 證券．權證 櫃買112年度ETF及ETN獎勵活動 開跑 18:542023/01/03 財經 中國疫情惡化 瑞士不計劃加強對中國旅客入境管制 05:422022/12/31 國際 國際制裁牽連 俄國權貴2022年損失約2.9兆元 13:462022/12/31 國際 用電大戶強制綠電遭抗議管太鬆 經部將修基準擴大納管對象 19:582023/01/04 財經 Neo 19熄燈 網喊「這家公司」進駐：肯定雙贏 12:532023/01/02 生活 俄軍續進犯 澤倫斯基：擬用伊朗無人機消耗烏克蘭 07:232023/01/03 國際 客語能力認證合格者有福了！ 設籍苗縣最高可領2千 20:022023/01/04 生活 台積全球研發中心將進駐8千人 04:102022/12/30 財經要聞 特斯拉股價面臨100美元保衛戰 04:102022/12/29 全球財經 爭MacBook、iPad生產 印度勝算不大 04:102023/01/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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