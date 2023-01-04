美國房市2022年底急冷，除了寒冷氣候影響房市活動外，房貸利率高漲和買家紛紛退場觀望，令全美房價11月創兩年來最低年增幅。美國房價最高地區之一曼哈頓第四季公寓價格下跌，成交量更年跌近30％。

據CoreLogic資料，11月房價年增8.6％，為21個月裡首次出現個位數增幅，和2020年11月來最低增幅。跟2022年春季房價高峰相較，11月房價低2.5％，外界預期12月房價繼續下降。

CoreLogic預測房價在2023年春季底前會從年增轉為年跌，然後秋季才回升約2％到3％之間。

其經濟師赫普（Selma Hepp）指房價增幅急速放慢情況會持續至2023年，即使2022年上半年房價大漲，全年增幅仍會略低2021年的創新高水準。在民眾仍擔心房市和經濟前景下，2023年房市將面對各種挑戰。

Mortgage News Daily指30年期固定房貸利率在10月底高達7.37％。雖然12月中拉回至6.13％，但目前又回升至逾6.5％。

在房價增幅放緩之際，就連曼哈頓房市也冷颼颼，買賣雙方僵持導致價跌量縮。

據房產交易商Douglas Elliman及顧問公司Miller Samuel調查，曼哈頓公寓第四季成交量年跌28.5％，從2021年同期3,560件萎縮至2,546件，為2020年第三季來最大跌幅。公寓中間價年跌5.5％，為2020年初以來首次下跌。

外界認為第四季表現代表疫情過後急速回升的曼哈頓房市漲勢結束，也顯示民眾擔心經濟持續疲弱情況會延續至2023年。聯準會積極升息、美國經濟轉弱和股市走跌等衝擊曼哈頓房市的利空會繼續影響2023年房市景氣。

由於賣方不願在房價走跌時賣出，買方期待未來有更低價而不願出手，專家最擔心雙方僵持下去只會令房市要花更久時間才能走出低迷困境。