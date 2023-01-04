受到疫情影響，我們幾乎是「談病毒色變」，這種最基礎的生命單元著實無解，世界上有無數的病毒，幾乎都是它們在欺負別人，侵入生物體內持續繁殖造成生病。然而萬物皆有剋星，科學家發現一種專門以病毒為食的淡水浮游生物。

科學警報(Science Alert)報導，病毒只有一個生物作用，就是持續找宿主繁殖，當然，生物體也會有免疫系統對抗病毒，所以過程中也會消滅病毒，但這不是「以病毒為食物」，其中的區別是很大的。美國內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)研究人員發現一種名為跳躍纖毛蟲(Halteria)的淡水浮游生物，是以病毒為食物而成長茁壯，這是生物學界的大發現。

跳躍纖毛蟲是一種常見的原生生物屬，有幾支稀疏的纖毛，狀如頭上的毛髮因而得名。科學家發現，在實驗室裡，跳躍纖毛蟲消耗了環境中的綠藻病毒(chloroviruses)，而且纖毛蟲確定將病毒做為養料，自己生長並且有餘力增加了其種群規模(也就是繁殖)。

綠藻病毒是一種巨型病毒，平時以綠藻菌為天然宿主，因此這種病毒可能對碳循環產生深遠影響。眾所周知，世界最大的造氧機器不是森林，而是水裡的綠藻菌，因此綠藻病毒在殺死綠藻後，會將碳和其他營養物質釋放到環境中。這時候，跳躍纖毛蟲就能阻止此一過程。

生態學家達爾隆(John DeLong)說：「如果你粗略估計有多少病毒、有多少纖毛蟲以及有多少水，或許就能算出全球碳循環的準確過程。」

這項研究已經進行了三年，科學家很早就在猜測，單細胞生物可能會以病毒為食，病毒含有一些好東西，包括氨基酸、核酸、脂質、氮和磷。研究人員推斷，肯定會有微生物以病毒為食。早期的研究是草履蟲，但是吃了病毒的草履蟲，大小和數量幾乎沒有變化，所以分辨不出它是免疫反應還是將其為養料化。

跳躍纖毛蟲則在吃了病毒後，兩天內增長了大約 15 倍，而病毒數量下降了一百倍。

科學家進一步研究，以螢光綠色染料標記病毒的 DNA，然後放入纖毛蟲的環境，不久後就看到纖毛蟲的液泡(相當於微生物的胃)發出了綠色螢光。進一步的分析表明，病毒數量下降，而纖毛蟲不但成長而且數量增加，足夠的養料，使它有餘力分裂繁殖。

接下來，研究人員想知道這個現象是否也在自然環境中，需要收集自然界裡的食物鏈流程，這對我們研究病毒與微生物的生態關係相當重要。