新北議會臨時會流會，國民黨議員陳偉杰批綠營脫序違背民意。圖/截自陳偉杰臉書

新北市議會今天臨時會原本準備審查今年度未審完預算，但在民進黨議員紛紛提出程序動議，希望變更議程，並要求市長侯友宜專案報告等，與藍營黨團互不相讓，後因現場人數未過半，致臨時會流會，對此，新北市議員陳偉杰痛批民進黨敗選不知知反省竟遷怒新北市政府。

陳偉杰在臉書發文指出，今天是新北市議會第四屆第一次臨時會，原定議程即是審議還未通過的112年度新北市總預算。但讓人失望的是，才經歷九合一大選敗選的教訓，民進黨依舊未反省，反將敗選餘氣遷怒在新北市政上，民進黨團非但杯葛議事，還要求變更既定議程，臨時要求侯市長赴議會進行報告，罔顧民意的脫序行徑，讓人不解。

陳偉杰指出，侯友宜市長早於上會期已報告完畢，本屆加開臨時會就是為了審議尚未通過的預算，而民進黨團要求侯市長赴議會報告，完全違反議事規則。孰不知民進黨打的算盤，名義上想要市長赴議會進行毫無意義的形式報告，實則想趁機勾起政治話題，並把敗選之氣出在市長身上，進行媒體操作，完全私心自用、罔顧民意。

陳偉杰說，他認為在現今民眾普遍質疑民進黨執政能力與政治操守的當下，與其作秀，何不以市民福祉為依歸來認真問政？倘若民進黨團專心市政與市民權益，就應嚴審預算、精算預算，這才是真正為市民來監督市政、推動市政。如今僅為一黨之私來杯葛市政進行政治秀，只會遭市民唾棄。