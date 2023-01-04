林艾融曾是中職啦啦隊樂天女孩（LamiGirls）成員，現在是樂天桃猿啦啦隊（Rakuten Girls）主持人（MC），憑著甜美臉蛋和火辣身材被封「啦啦隊女神」、「最正MC」。近日林艾融上節目時被問到有無走光的經驗，她坦言有，且在不知情的情況發生，好在有人告知，趕緊將毛片刪除才沒流出。

中天節目《小明星大跟班》近期邀請新生代女主持人林艾融、木木、玉婷、艾莉兒和如茵暢聊主持經驗，談及臨場反應，Sandy考驗木木若在主持大型晚會時，NuBra滑到腰部該如何解決，木木表示會找機會悄悄處理，吳宗憲則說：「那是東方人的概念，沒有NuBra就沒有NuBra，有什麼關係」，接著問「最正MC」林艾融有無走光的經驗。

林艾融略帶尷尬地坦承「有耶」，她回憶當時走光時完全沒有發現，「事後才有人跟我說的」，吳宗憲開玩笑問毛片的下落，林艾融回應：「我已經把它處理掉了」，還做出手勢說：「卡掉！」

吳宗憲最後下結論：「不要讓你的藝術表演變成情色了」，認為在舞台上不要想太多，走光就大方面對，不需要遮遮掩掩，Sandy則問：「乾脆就說『我的NuBra滑下來了』？」吳宗憲幽默地神回：「對啊，你一滑下來，『啊不好意思，這我兒子』。」Sandy邊苦笑邊接下爸爸的冷笑話：「NuBra下滑、收視上升！」機警又逗趣的回應笑翻眾人。