台灣運彩XT1聯盟台灣啤酒英熊隊將於1月7日、8日在主場天母體育館舉行「英熊狩獵祭」主題周，球團4日公布1月份由「東南亞巨石強森」YELLOW黃宣擔任本月「超級英熊」，並將於8日英熊本季首度對戰桃園永豐雲豹賽前開唱及開球，希望帶給台啤英熊狂放的狩獵能量。

黃宣在2019年與製作人余佳倫共同獲得第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，2022年入圍第33屆金曲獎「最佳男歌手獎」及「最佳編曲人獎」，並擔任該屆金曲獎星光大道主持人，頗具特色的主持給觀眾留下深刻印象，是國內音樂圈目前人氣高又全方位的新世代創作者，而他與籃球也有滿滿的緣分，父親是熱愛籃球的「公園神準阿伯」，經常於社群上傳自主投籃影片，8日開唱當天，黃宣也會帶著爸爸一起參與英熊中場活動。

而除了場邊精彩表演，英熊主場必備的氣泡水收藏瓶及紀念徽章也將持續發送，本周輪值英熊戰隊為隊上的「大學長」朱億宗和「綠色血液新秀」呂蔡瑜倫，邀請球迷們持集點卡一起來收集；8日賽前性感可愛的啦啦隊「小調啤」擔任一日店長。

目前7日台啤英熊主場對戰台中太陽的門票持續販售中，8日對戰桃園永豐雲豹也陸續有少量二樓門票釋出，球迷可於FamiTicket全網購票網購票，相關活動請鎖定台啤英熊官方社群。