新竹市前副市長沈慧虹去年參選新竹市長落選，外傳她將接交通部參事一職，替補原參事謝銘鴻出任台北市交通局長的空缺。YouTuber「桃園孫先生」針對「蔡英文可能安排落選新竹市長的沈慧虹接任交通部參事。請問您怎麼看？」進行網路投票，居然高達86%的網友不認同。

桃園孫先生4日舉辦「蔡英文可能安排落選新竹市長的沈慧虹接任交通部參事。請問您怎麼看？」網路投票，截至4日午上11點30分，共有3352人投票。高達86%的網友不認同，僅7%網友認同，1%選其他意見，6％沒意見。

網友紛紛表示，「這是本黨的傳統文化，輸越多官越大，不意外」、「民進黨縣市長敗選者幾乎是全部進入政府單位當高官，這是對文官制度最大的侮辱！」、「縣市首長都選不上了，怎麼還有能力到中央當官呢？」「就是敢，就是看人民無伊法」。甚至有網友酸說，「為了公平，符合落選當高官，這是合情合理」、「難怪該黨候選人都努力不讓自己選上」。

不過，也有網友認為，「她是有交通專業的，拋開藍綠政治立場，只要是人才都應為國所用」