吳政迪15歲時曾以黑馬之姿，憑藉《情意月光》獲得金鐘視帝，之後持續活躍在客家戲劇以及節目主持，實力備受業界肯定，現年27歲的他，一直很好奇自己的生辰，今(4日)他終於拿到出生資料，卻發現生日並非多年以為的4月26日，讓他頗為錯愕，甚至以為一切是幻覺。

吳政迪表示，常困惑自己是哪個時辰出生，但爸媽都只說是半夜，直到4日晚間拍戲收工時，收到媽媽告知，在家裡找到出生資料，上面記載著生辰八字。他一得知消息非常高興，然而定睛一看，驚覺國曆出生日並非4月26日，內心頗為無語：「我生日報錯20多年了，我任何資料都是4月26日！我我我……」

吳政迪自嘲出生資料有誤一定是拍戲產生的幻覺。(圖/吳政迪 FB)

他後來跟朋友提起這件事，本想乾脆維持錯誤的出生日期，但朋友否定他的想法，因為就算不改還是別天出生的，他想想覺得頗有道理，再度陷入抉擇的難題，「我的天啊…難道我要去把所有資料的出生日期改掉？甚至我很多網路的帳號密碼都是0426耶」，最後，吳政迪不忘附上一張瞪大雙眼的近拍照自嘲：「是不是我剛剛拍跳水戲吃到水，這一切是幻覺？！！！」