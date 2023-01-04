民進黨政策大轉彎，蘇貞昌4日拍板定案，農曆年後全民普發6000元，引起熱議，但不少綠營和親綠人士搖頭不贊成，社民黨台北市議員苗博雅更直言自己不會去領，開炮「難道可以換成一年之的選票嗎」？

苗博雅在臉書PO文：「不排富全民普發6000元現金」這筆錢，我不會領。她指出，理解執政團隊做決定的各種難處，且「超徵」意思應是業績超標，卻被誤會成超收，導致社會誤解，黨內更有不由分說的壓力與爭取選票的焦慮，外界都看在眼裡。

苗博雅說，近年民怨來自於面對油電、物價、房租持續上漲，後續育兒壓力、長輩常照需求而不願出來的年輕、中間選民與小店家老闆，但這種情形並非發個現金能解決的，未來可能的情況就是邊領邊罵，賠了夫人又折兵，普發一個月內用完的現金，難道就可以換到這次沒出來的選民，在一年之後出來投票嗎？且發現金政策也與民進黨一直以來的「振興普發印券、弱勢紓困發現金」論述自相矛盾，會不會有選民認為民進黨沒有原則、沒有核心價值，反而流失更多信任？

苗博雅大嘆，一個可以說清楚的財政名詞，卻因為欠缺論述，蔓延成政治危機，需要用普發1400億來交代，何等荒謬。她坦言，在發前當下說這些，破外氣氛還會得罪人，但該說的還是得說。最後簡單總結就是：「不排富全民發現金，恐賠了夫人又折兵。想討好的對象，不領情；不投你的，領了錢還是不投你。賠了原則、失了形象、折了核心價值，還損了選票。」