台灣麥當勞去年底不只調漲價格，連帶調整餐點食材，就有網友列出5大問題，質疑「麥當勞是不是過太爽？」，認為一系列調整都在自圓其說，把消費者當白痴，應該拒吃抵制。引起PTT網友廣大共鳴，許多人也坦言不會像之前那麼常吃了。

一名網友在PTT八卦板發文，細數麥當勞5大問題，包括內用座位減少、銅板輕鬆點1+1拿掉玉米濃湯、價格調漲、漢堡縮水說是升級、芝麻變少解釋成手作風格，怒批「是當我們消費者是眼盲嗎？」，直言台灣麥當勞過得太爽，應該拒吃抵制。

貼文引起網友熱議，許多人紛紛贊同，「內用座位撤光有感」、「1+1沒玉米湯真的廢物」、「我今天早餐買薯餅變一個37元，有點傻眼」、「大薯那價格真的扯，唉」、「大麥克的麵包變好奇怪」、「麥當勞真的全面衰退，又變貴，服務又縮水，用餐品質又下降」、「台資全面接手後，就不要太高期待了」、「漲價後還趕快拍廣告宣傳自家漢堡料好實在」。

不少網友坦言，已降低吃麥當勞的頻率，「app沒抽到買一送一我都不會買」、「本來1周至少1次，目前改成1個月1次」、「差不多變成半年都不會去一次的店了」、「漲價後就開始抵制了」、「最近吃的人變少，出餐速度變很快」、「晚上人很少，看來生意有影響」。

留言當中也有人補充，直指自助點餐機很難用，「智障點餐機+座位變少」、「點餐機真的智障到不行」、「點餐機比我6年前的哀鳳還慢，根本垃圾」、「點餐機真的超糞」。