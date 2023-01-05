新天地（8940）餐飲集團擴大布局婚宴市場，旗下持股7成的「萊特薇庭」高雄館，預計2023年首季營運，集團全台八家據點總桌數衝到約1,400桌，名列全台第二大「辦桌王」，預期2023年在好日子多達90多天與全新婚宴會館助攻下，婚宴接單量看增五成。

新天地集團與薇閣精品旅館2017年7月合資創立的「萊特薇庭」頂級婚宴會館，隨著高雄館即將開幕營運，兩大集團宣布進行世代傳承與新生代接棒，以共同決策、新生代執行，展開核心接班計畫，傳承兩大集團逾百年的經營智慧。

其中，「萊特薇庭」董事長歐政宏，為新天地集團前董座歐敏輝的兒子、執行董事歐宗憲為新天地總裁歐敏卿的獨子；至於總經理許明揚與執行長鄔豐如，是薇閣精品旅館董事長許調謀的獨子與媳婦。

在兩大集團二代接棒下，預期「萊特薇庭」台中館與高雄館，2023年可望為新天地貢獻約4億元的營收。

新天地集團深耕婚宴市場超過一甲子，藉由多品牌策略，切入不同需求的婚宴市場，目前旗下擁有「新天地」、「雅悅」、「萊特薇庭」與「唯愛庭園」等四個婚宴品牌，2022年前11月營收8.11億元，年增逾46％。

新天地集團表示，疫情期間持續改裝宴會廳，包括投資近8,000萬元改裝台中北區旗艦店；新天地梧棲創始店與東區旱溪店、投資近2,000萬元新建婚禮儀式堂及新娘休息室；彰化「唯愛庭園」斥資千萬元打造辦戶外「仙杜瑞拉」玻璃宴會廳；「萊特薇庭」台中館斥資7,000萬增設兩廳房，總桌數提高到150桌。

此外，新天地集團看準科技產業南移，吸引大量未婚科技新貴返鄉，估計超過八成為適婚年齡，因此在高雄最新的高檔酒店-承億酒店砸下近2.5億元重金、打造一站式頂級婚宴體驗及宴會廳「萊特薇庭」，約可容納130桌宴席，搶攻南台灣頂級婚宴市場，婚宴桌價1.8萬元起，目前婚宴已接單達2,500桌！

在改裝效益發酵下，新天地集團2021年婚宴桌數1.5萬桌、到了2022年桌數攀升到2.7萬桌、大增八成；預期「萊特薇庭」高雄館2023年首季加入營運後，新天地婚宴桌數看增五成。

新天地不僅擴大布局婚宴市場，2022年11月新創設的鐵板燒新品牌「樂葵」，短短二個月即拚出近千萬元的業績，成為新天地的「小金雞」！因此，2023年下半年預計在台中七期與台北再展二家分店。

新天地2022年前三季每股小虧0.41元，第四季受惠尾牙與婚宴大爆發，預期獲利將大幅增長，助攻2022年全年由虧轉盈，可望擺脫連虧五年的命運！