只因被責罵懶惰，人妻竟失控暴打婆家長輩。印尼最近瘋傳一段媳婦「抱著嬰兒」狂揍老公阿嬤的19秒影片，引發當地網友激烈論戰，許多人痛罵媳婦「欺負老人，無恥」；另有人認為媳婦寧可冒著嬰兒摔落在地的風險也要動手，「可能平常被欺負，積怒已久」。

據《Arkadia》報導，這名住在西爪哇的女子當時與老公的阿嬤發生口角，另名鄰居雖站在兩人中間勸架，未料老奶奶離開前的一句話疑似觸怒媳婦，氣得她不顧懷中還有嬰兒，當場把老奶奶拉倒在地，自己和孩子也因此跟著倒地，接著在拍攝者結束錄影前，狠壓與毆打老奶奶頭部。

（圖／翻攝自IG）

據傳，老奶奶當時在庭院抱怨孫媳婦懶惰、不愛打掃，卻不小心被對方聽到，兩人因此發生口角，最後演變成嚴重肢體衝突。儘管老奶奶送醫後沒有大礙，但她偶爾仍會頭暈不適，而老奶奶的孫子，也就是動手媳婦的丈夫指出，祖母已經被安置到親友家中，另考慮到孩子和家庭和諧，目前「正與家人商議事情的處理方式」。

（圖／翻攝自IG）

曝光後，印尼網友幾乎一面倒痛批媳婦「動手打老人，無恥」、「這就是現在年輕人對待長輩的方式」、「都當媽媽了，情緒管理還像個小屁孩一樣」。不過，也有人指出，「一定有其他原因吧，不然不可能氣成這樣」、「感覺就是積怨已久才會動手」、「所以老公就這樣事不關已的讓事情發生」？

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